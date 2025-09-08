Giuffredi:”Politano rinnovo fatto. Marianucci il futuro. Vergara piace a Conte e al Presidente”.

MARIO GIUFFREDI A RADIO CRC: «Siamo vicini ai rinnovi di Politano e Vergara, nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi. Marianucci come Di Lorenzo, Vergara apprezzato da De Laurentiis e Conte. Il Napoli ci ha chiesto Mascardi, ma abbiamo preso un’altra decisione»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente di Di Lorenzo Mario Giuffredi.

Di seguito le sue parole:

«Assistere tutti questi giovani è un orgoglio importante per noi. Questo vuol dire che abbiamo fatto una carriera straordinaria in questi anni, ci abbiamo visto lontano con tanti giovani e abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting.

Vedere i nostri giovani in campo è il coronamento di una carriera in cui abbiamo lavorato bene e ti dà ancora più voglia di lavorare con loro.

Sono partito con i giovani, poi sono andato a Siena e da lì tutto è partito. Non mi sarei mai aspettato di raggiungere questi risultati.

Credo di aver fatto una carriera straordinaria.

I miei giocatori hanno fatto la storia del Napoli, alcuni di loro hanno giocato e vinto gli europei, altri hanno vinto la nations league, altri hanno giocato i mondiali, la Champions League e la Coppa Italia.

C’è poco da dire, penso di aver raggiunto traguardi impensabili.

I miei primi giocatori di alto livello sono stati Mario Rui e Biraghi. Quest’ultimo l’ho preso dalla Juve Stabia appena 18enne, ha fatto il percorso con noi ed è arrivato al Catania in Serie A. Biraghi è con noi da 15 anni.

Di Lorenzo e Politano?

Sono due giocatori che hanno fatto una scelta di vita importante a livello calcistico. A Napoli si trovano bene sia a livello di club che come città. La loro decisione è solo per Napoli.

Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli!

Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi.

De Laurentiis ha molta considerazione di Vergara, anche lo stesso Antonio Conte è d’accordo che Vergara possa far parte di questo Napoli.

Lui può fare più ruoli, la mezzala o la sottopunta.

Vergara ha grande gamba che è abbinata ad una grande tecnica, ha delle caratteristiche per cui può fare tanti ruoli. Non a tutti i napoletani è stata data la possibilità di giocare nel Napoli, credo che il Presidente Vergara la voglia dare.

Ho ottimi rapporti con De Laurentiis, se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro.

Se un club è pronto a riconoscermi il lavoro che fai, la meritocrazia e a discutere sui contratti, per me non c’è problema a trattare con loro.

Ci sono dei miei giocatori al Napoli dal 2015 e il Presidente ha sempre riconosciuto ai giocatori quello che meritavano.

Marianucci può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, ne sono sicuro.

Di Lorenzo è arrivato a Napoli a 26 anni, lui ha avuto la fortuna di arrivare qui a 21 anni.

Ha tutto quello che gli serve per fare il salto di qualità, se non eccede di sicurezza e sta sul pezzo, può fare un grande carriera.

Un altro giocatore su cui credo molto è Mascardi che credo diventerà uno dei portieri più importanti d’Italia.

Il Napoli ci ha contattato quest’estate per Mascardi, ma era ancora prematuro e abbiamo pensato che il percorso più giusto fosse quello di farlo giocare allo Spezia.

