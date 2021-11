Giuntoli a Dazn: “Ottimo rapporto con Insigne e l’agente, ma ora pensiamo al campo. Juan Jesus? Finora ha dato ottime risposte”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro il Verona.

“Sarò ripetitivo, ma la squadra deve pensare a fare la sua partita. Il percorso è lungo, oggi è una partita importante, come ogni domenica. Non dobbiamo pensare agli altri, ma solo a noi stessi e provare a fare una grande partita. Juan Jesus? Sta facendo molto bene. All’Inter ha fatto grandi campionati, anche alla Roma ha fatto la sua parte. L’anno scorso è stato poco utilizzato, ma noi abbiamo avuto questa possibilità in estate, Spalletti lo conosceva e abbiamo scelto di puntare su di lui. Finora ha dato grandi risposte. Rinnovo Insigne? I rapporti sono ottimi sia con l’agente che con Lorenzo, che in questo momento sta pensando solo al campo. Non ci sono novità, in questo momento la situazione è così”.

