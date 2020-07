Giuntoli a DAZN: “Per ora nessuna offerta per Koulibaly”

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della partita, con un occhio alla trattativa Osimhen.

Di seguito le parole di Giuntoli:

“Preoccupato lo sono perché il nostro intento è quello di onorare tutte le partite, speriamo sia una crisi di passaggio e finire bene il campionato. In questo momento offerte per Koulibaly non ne abbiamo ricevute, ma nei passati anni ne abbiamo ricevute anche di importanti.

Ora non c’è fretta a livello di mercato, vediamo cosa succederà. Per Osimhen dobbiamo trovare un accordo di massima con l’agente, non è come tutti pensano.“

