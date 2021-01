Giuntoli a DAZN: “Per ottenere risultati a volte si può anche non giocar bene”

Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita contro lo Spezia al Diego Armando Maradona.

“Per ottenere tanti risultati bisogna saper giocare a calcio, a volte anche non giocare, giocare meno bene. Quindi diciamo che dipende.

Mercato? Ci sono tante situazioni interessanti, ma in questo momento abbiamo una o due situazioni in uscita e basta. La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi, non faremo niente quest’inverno.

Milik via? Non si sa. E’ ancora aperta come situazione, vediamo perché c’è ancora tanto tempo”.

