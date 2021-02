Giuntoli a DAZN: “Periodo difficile per tutte le squadre. Ho altri tre anni, non c’è bisogno di parlare di futuro”

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Genoa-Napoli, dove ha parlato del momento che vive la squadra.

A seguire le parole del ds del club azzurro:

“L’Atalanta era sulle gambe, dobbiamo fare necessità virtù e ci sono squadre che stanno avendo difficoltà fisiche. Sarà una partita importante e sarà importante ottenere un risultato importante. Questo è un anno molto particolare, denunciamo assenze da tempo e che sono importanti.

La logistica è stata sicuramente particolare, abbiamo fatto subito i tamponi nei tempi giusti. Siamo in regola, siamo in pochi e cercheremo di fare e dare il massimo. Sono sei anni che sono qui e ho altri tre anni di contratto, ho un bel rapporto con la proprietà e non vedo il perché di dover parlare del futuro.”

