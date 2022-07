Giuntoli: “A Koulibaly offerti 6 milioni netti per 5 anni più un posto in società. Juventus? Per noi è incedibile”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

“Vorrei levare un alone di negatività intorno al Napoli.

Non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club ma non nego che il presidente ha offerto tantissimo Koulibaly, 6 milioni netti per 5 anni offrendogli un futuro da dirigente del club. Il nostro presidente è molto generoso ma anche attento ai conti. Siamo tornati quest’anno ad una sostenibilità per un progetto a lunga scadenza. Stiamo parlando tutti i giorni con lui.

Fabian? Stiamo parlando con lui, è innamorato della città. Non abbiamo ancora fatto offerte ma stiamo parlando perchè vogliamo tenerlo. Lui si guarda intorno, ovviamente, e noi stiamo ragionando se lasciarlo partire o no.

Mertens? Non lo gestisco personalmente. Ha un gran rapporto con Aurelio che gli ha fatta un’offerta di 2.5 milioni e mezzo netti che non è stata accettata. Disegno molto semplice.

Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai pensato.

Meret rimane volentieri con noi, abbiamo trovato un accordo per il rinnovo e stiamo formalizzando.

Ringrazio tutti quelli che sono andati via, hanno lottato fino alla fine.

Andiamo d’amore e d’accordo con l’agenzia di Fabian. Koulibaly ci ha risposto che ci deve pensare un po’.

Tutti i calciatori sono da noi riconfermati, se uno vorrà andar via dovrà portare delle offerte nel breve tempo perchè il campionato comincerà presto.

La trattativa per Mertens non la curo io, la cura direttamente il presidente.

Osimhen? Non sono arrivate offerte, ha tre anni di contratto, l’offerta dovrebbe essere molto molto importante. Sono arrivate solo telefonate.

Ad Ospina abbiamo fatto una corte spietata, lui ha fatto una scelta meno tecnica e più economica. Eravamo contentissimi di lui ma ha fatto un’altra scelta.

Koulibaly alla Juventus? Per noi è incedibile.

Portiere? Stiamo aspettando qualche occasione. Deulofeu? Noi facciamo molte telefonate per informarci, ma non c’è stato niente.

Politano? E’ riconfermato. Poi se non è contento deve portare delle offerte in base al valore reale del calciatore. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale.

Sirigu può essere un’opportunità? Si.

Faremo anche un quarto centrale oltre al portiere. Poi aspetteremo il mercato.”

