Giuntoli a Mediaset: “Cominciamo con sogni più piccoli, come vincere questa sera”

Cristiano Giuntoli è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset, dopo il suo intervento a Sky. Di seguito le sue parole all’emittente televisiva.

“Messi al Napoli?Cominciamo con i sogni più piccoli, cominciamo con il vincere questa sera. Messi è un grande campione, ma è fantamercato, noi vogliamo fare una grande partita e dare una soddisfazione ai tifosi.

Gattuso è molto emozionato, ma la sta vivendo serenamente, come fa ogni domenica. Dobbiamo fare una grande gara, non dobbiamo sbagliare nulla sia in fase di possesso che in quella di non possesso.

Insigne è uno dei nostri giocatori simbolo, può darci tanto, è un giocatore della Nazionale, puntiamo molto su di lui.“

