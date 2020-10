Giuntoli a Sky: “A breve l fumata bianca per il rinnovo di Gattuso”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Tante volte siamo portati a fare un po’ di confusione tra moduli, sistemi di gioco e tattica. La cosa più importante è la tattica, una strategia da dare ai giocatori in un modulo. Il Napoli utilizzerà gli stessi principi di gioco”.

Il turnover significa che Gattuso apprezza l’ampiezza della rosa? “Credo che voglia valutare meglio certe situazioni, voglia valutare anche soluzioni. Anche lui vede una rosa fatta di tutti titolari, come spesso dice”.

Questo progetto Rino lo sente suo. A che punto siamo col rinnovo? “Come dico sempre, quando c’è la volontà delle parti di stare insieme non ci sono problemi. A breve ci sarà la fumata bianca. Entro l’anno solare? Può essere, perché no”.

Cosa possiamo aspettarci da Petagna? “Un punto di riferimento per la squadra. E’ un ragazzo che sa venire incontro e finalizzare bene. Ci si aspetta che aiuti molto la squadra in fase di possesso, in fase di non possesso e in fase realizzativa”.

Un campionato così buono può distrarre dall’Europa League? “Sì, lo può fare. Ma noi abbiamo una rosa così ampia e quindi il dovere di fare il massimo in tutte le competizioni”.

Quant’è aumentato in leadership Insigne? “Io sono al sesto anno qui. Col passare degli anni la leadership è aumentata sia in Nazionale che nel Napoli. Poi la qualità c’è sempre stata. Deve riprendere un cammino che per un periodo ha interrotto. Ma le ultime gare dimostrano il fatto che voglia riprenderlo”.

