Giuntoli a Sky: “Per Osimhen l’agente ha dato apertura, può diventare una stagione straordinaria”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky prima dell’inizio della sfida di San Siro per parlare anche di mercato.

A seguire le parole del ds Giuntoli, tra la sfida contro l’Inter ed il mercato azzurro:

“Molto importante questa sfida, veniamo da un periodo di un po’ di flessione di risultati. Cerchiamo di arrivare nel migliore dei modi nella sfida contro il Barcellona. Per Osimhen l’agente ci ha dato apertura, vediamo come finirà.

Dobbiamo chiudere il girone con punti adeguati al valore della squadra. Poi si dovrà ripartire subito al meglio. Abbiamo tre competizioni in cui una non siamo andati brillantemente, è stata una prima parte altalenante ed una seconda in crescendo. Una stagione soddisfacente che potrebbe diventare straordinaria se superiamo il turno contro il Barcellona.“

