Giuntoli a Sky: “Possiamo ribaltare il risultato. Gattuso esonerato in caso di eliminazione? Assolutamente no!”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Granada.

“Perchè il 3-4-1-2? Perchè rientra Koulibaly, c’era da dare fiducia ad alcuni interpreti e per ritrovare un po’ di solidità difensiva. Dobbiamo crederci perchè abbiamo le possibilità di fare una buona partita ed eventualmente ribaltarla. Osimhen? Ha avuto un calo di zuccheri e ha perso conoscenza, di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare, dovrebbe rientrare la settimana prossima ma credo che un po’ di riposo possa fargli bene, dopo aver giocato tante partite consecutive dopo tre mesi di inattività. Nessun annuncio su Gattuso anche in caso di eliminazione? Assolutamente.

Bilancio del Napoli? La priorità societaria è di fare le cose con grande oculatezza sempre con un occhio al bilancio, una strategia che ci ha permesso di essere competitivi sia in campo che fuori in un momento drammatico per tutti. Ovviamente anche i nostri bilanci hanno risentito, come gli altri, dei mancati introiti ma faremo il possibili per continuare su questa linea. Mertens è stato fuori due mesi, rispetto a Osimhen ha lavorato un po’ ma non è al meglio, contiamo di averlo già oggi per qualche minuto”.

