Giuntoli a Sky: “Riscatto anticipato di Anguissa? Non serve. Clima disteso per il rinnovo di Insigne”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Spartak Mosca.

“C’era da dare un po’ di riposo a Osimhen e Anguissa, dando minutaggio a chi finora ha giocato meno. La partita con la Fiorentina sarà molto complicata, con un allenatore bravo e una squadra che sta facendo bene, ma il turnover c’entra poco con la prossima partita. In questo momento stiamo parlando con l’agente di Insigne, il clima è molto disteso e noi siamo fiducioso, ma per ora ci concentriamo sul campo e sia noi che Lorenzo pensiamo a fare il bene del Napoli. Anticipare il riscatto di Anguissa? Non serve, abbiamo il riscatto fissato a giugno quindi non servirebbe a nulla pagarlo prima. Manolas? Ragazzo straordinario, a cui il gruppo tiene molto, è un grande professionista che ha rispettato le scelte dell’allenatore, è stato importante fuori dal campo e speriamo lo sia anche in campo. L’artefice di questa squadra è il presidente, noi rappresentiamo la parte tecnica e siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo, poi vedremo come andrà a finire. Non ci aspettavamo di vincere tutte le partite, ma di fare bene sin da subito si”.

