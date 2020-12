Giuntoli a Sky: “Un privilegio giocare nello stadio Maradona, daremo il massimo per onorare il suo nome”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Real Sociedad.

“Un ricordo di Paolo Rossi? Ricordo la partita dell’82 con il Brasile, vista con mio zio e con il mio papà. Furono momenti straordinari per me che sognavo di diventare un calciatore. Rossi è stato un punto di riferimento, una persona straordinaria e un grande calciatore. Responsabilità? Essere qui stasera nello stadio Maradona è un grande onore. Ci aspetta una partita molto difficile ma daremo il massimo per onorare il nome di Diego”.

