Giuntoli a SKY: “Vicini i rinnovi di Mertens e Zielinski. Milik? Se va via cercheremo un attaccante di livello”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. “Abbiamo vissuto queste giornate rispettando le regole da cittadino, assumendo più informazioni possibili, facendo rispettare le regole anche ai calciatori. E’ stata dura per tutti, ma vedere la fine ci dà grande forza.

Per il rinnovo di Mertens stiamo abbastanza avanti, c’è la volontà di continuare assieme, crediamo che a breve ci possa essere l’annuncio. Con Callejon ancora non ha deciso che fare, ci farà sapere.

Callejon giocherà fino a fine stagione? Hanno dato entrambi tanto al Napoli, c’è uno scambio continuo. Callejon è un professionista esemplare, non credo ci saranno problemi.

Hai avuto paura di perdere Mertens? Non è mai stato lontano dal Napoli. E’ un grande calciatore, sono normali gli interessamenti, ma non c’è mai stata lontananza.

Rivoluzione? Senza volere quest’anno c’è gia stata la rivoluzione rispetto al Napoli di Sarri. Di quella squadra, la rivoluzione è già in atto. Ci troviamo 7-8 undicesimi di quella squadra già cambiati.

Quest’anno è stato importante. Abbiamo già sperimentato la rosa del futuro. I rinnovi più vicini sono Zielinski e Mertens, in base ai rinnovi vedremo che acquisti fare, poi si passerà alle cessioni.

Juventus su Milik? La nostra volontà è di discutere il suo contratto. Ne stiamo parlando con i suoi agenti. Se non volesse rimanere andrà sul mercato. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik.

Koulibaly è un grande calciatore e la società ha il diritto di richiedere il prezzo che vuole

Insigne? E’ innamorato del Napoli, è contento di stare a Napoli, da parte sua e da parte nostra non c’è la fretta del rinnovo, ma di quella di ritornare a giocare.

Se dovesse andare via Milik andremo sul mercato per cercare un attaccante di grande livello. In questo momento c’è la presa d’informazioni quando sarà il momento di prendere un attaccante ci faremo trovare pronti.

Azmoun, Osimhen e Jovic sono molto bravi, è difficile portarli a Napoli perchè sono molto ambiti. Everton? E’ un altro calciatore molto bravo.

Acquisti dall’Italia o dall’estero? Non lo so dobbiamo vedere come sarà fra 2 mesi la situazione di questi calciatori. Bisogna fare con calma i passettini giusti. Il Napoli ha dimostrato di avere grande intelligenza sul mercato e di essere diventata una realtà virtuosa nel panorama europeo.

Gattuso? Ci siamo trovati molto bene con lui, ne abbiamo apprezzato le doti tecniche e umane. C’è la volontà di continuare assieme.

Squadra B? Abbiamo il discorso extracomunitari. Dobbiamo attrezzarci per migliorare il sistema e avere più soluzioni.

Il mercato sarà diverso? Il mercato non cambierà, questa scusa verrà usata come alibi. Le esigenze delle piazze resteranno le stesse. Secondo me cambierà poco.

Boga? E’ un giocatore molto bravo. Farebbe comodo al Napoli e a tante squadre. E’ presto, vedremo più avanti.

Lozano? Noi pensiamo che possa essere un calciatore bravo, importante, vedremo cosa accadrà nelle prossime gare.

Fabian? E’ un calciatore che ha ancora tanti anni di contratto. Il suo rinnovo verrà preso in esame il prossimo anno. Lui è molto sereno e felice di stare a Napoli. Credo resti quì.

