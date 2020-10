Giuntoli a Sky: “Vogliamo arrivare in fondo. Gattuso? Trattiamo il rinnovo, resterà a Napoli”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con l’AZ Alkmaar.

“Teniamo molto all’Europa League, è una competizione a noi molto cara. L’anno scorso abbiamo fatto molta fatica a raggiungerla, vincendo la Coppa Italia dopo un anno difficile. Vogliamo onorarla e arrivare fino in fondo. Osimhen? Pensavamo potesse darci una grossa mano e lo sta facendo, siamo molto contenti. I casi di Covid-19 nell’AZ? Un po’ di preoccupazione c’è, ma andiamo avanti rispettando le regole. Siamo pronti ad affrontare questa partita, cercando di far bene e di uscirne indenni. Il contratto di Gattuso? Con Rino c’è grande sintonia, sicuramente rimarrà a Napoli, vedremo in che modi e tempi. Stiamo parlando di rinnovo. C’è la volontà di andare avanti insieme. Se è stato difficile trattenere Koulibaly? Sinceramente è stato più difficile in altre sessioni di mercato, visto che quest’anno c’erano meno soldi. Lui comunque è rimasto molto volentieri”

