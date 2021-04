Giuntoli alla Juventus? Bianconeri pronti a rivoluzionare la dirigenza

Cristiano Giuntoli potrebbe finire alla Juventus in quella che pare una vera e propria rivoluzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“In casa Juventus sono in ripida ascesa le quotazioni di un ritorno di Massimiliano Allegri. Per l’allenatore si profilerebbe un ruolo alla Ferguson, con più voce in capitolo sulle questioni di mercato. La rivoluzione della prossima estate potrebbe toccare anche i quadri dirigenziali: Paratici mai come in questo momento sembra vicino all’addio, e neppure la posizione di Nedved appare particolarmente salda. Dopo il caos Superlega non è da escludere l’ipotesi che la Juve cambi anche presidente: il candidato più forte è Alessandro Nasi, vice di Elkann alla Exor e cugino di Andrea Agnelli. Dalle parti della Continassa circola anche il nome di Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter: con lui potrebbe sbarcare a Torino anche il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli”.

