Radio Kiss Kiss Napoli ha riportato una novità nella situazione legata ad Arek Milik e la possibilità che non si trovi un accordo per il rinnovo.

Lo stesso Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha comunicato le intenzioni del club ad Arek Milik. Nel caso in cui non si troverà un accordo per il rinnovo, l’attaccante polacco sarà messo sul mercato e ceduto.

Questo per evitare la situazione che il contratto vada in scadenza e che quindi il Napoli possa perdere l’attaccante a parametro zero.

