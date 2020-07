Giuntoli avvistato ovunque, ma una cosa è certa: non è a Castel Volturno

Cristiano Giuntoli avvistato ovunque in un’Estate che sa già di mercato. Ma una cosa è sicura, il ds azzurro non è a Castel Volturno.

C’è chi lo riporta in Sardegna, chi parla di un suo blitz in Francia per chiudere con il Lille l’affare Osimhen. E c’è anche chi sostiene di averlo visto prendere il sole nel golfo di Napoli. Insomma, Cristiano Giuntoli come Carmen Sandiego, tutti a chiedersi dove sia, cosa stia facendo, come il tempo (magari privato) che sta spendendo possa tornare utile alla società azzurra.

Una speculazione che lascia un po’ il tempo che trova e che si aggiunge alle voci di mercato che, come ogni estate, frullano gli amanti di calcio come un’insolazione. Quindi, senza entrare nel merito dei suoi spostamenti, ci limitiamo a dare la notizia confermata: il direttore sportivo del Napoli non è a Castel Volturno.

Resta da vedere se questo pomeriggio prenderà il volo charter assieme alla squadra, diretta a Bologna per la partita di domani contro la squadra di Mihajlovic.

