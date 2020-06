Giuntoli: “Con Sarri amicizia sincera, sarà un piacere batterlo e vincere la Coppa”

Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“L’amicizia con Sarri risale al periodo Sanremese-Sansovino, ed è ancora oggi sincera.

Maurizio ed io abbiamo sempre condiviso le scelte tecniche insieme con il presidente. Tra noi c’è stata sintonia, abbiamo sempre avuto la fiducia di De Laurentiis.

Abbiamo sfiorato lo scudetto in due occasioni. Tutte le componenti della società avrebbero meritato il titolo per il grande lavoro fatto in piena sintonia.

Sarà un piacere incontrarlo e lo sarà ancor di più se dovessimo riuscire nell’impresa di batterlo e conquistare la Coppa Italia”.

