Giuntoli in Francia per chiudere l’affare Osimhen, ma anche per un difensore del Lille

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola il DS del Napoli Cristiano Giuntoli è pronto a un blitz in Francia per chiudere l’affare Osimhen e non solo.



L’obiettivo di Giuntoli è ottenere il sì definitivo sia dell’attaccante nigeriano che del Lille, club francese proprietaria del cartellino di Osimhen.

Secondo il quotidiano romano l’offerta decisiva potrebbe essere quella di 50 milioni di euro più il cartellino di Ounas.

Il blitz di Giuntoli in Francia potrebbe portare anche una svolta decisiva per il difensore brasiliano Gabriel, calciatore sempre del Lille.

