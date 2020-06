Giuntoli: “Mertens, a breve ci può essere l’annuncio del rinnovo. Callejon ancora non sa che fare”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky dove ha parlato di tanti argomenti, compresi i rinnovi di contratto di Mertens e Callejon.

Parlando del belga e dello spagnolo, il ds ha rivelato che a breve potrebbe esserci l’ufficialità del rinnovo del primo mentre il secondo ancora non ha deciso. Di seguito le sue parole:

“Per il rinnovo di Mertens si è abbastanza avanti; la volontà di continuare insieme c’è e lui ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. A breve ci può essere anche l’annuncio e non è mai stato lontano dal Napoli. Dries è un grande calciatore, sono normali gli interessamenti, ma non c’è mai stata lontananza.

Callejon ancora non ha deciso cosa fare ma rimane un professionista esemplare. Non ci saranno problemi, anche se dovesse andare via al termine della stagione. Per entrambi, dopo tanti anni, Napoli è diventata casa loro. Hanno dato tanto al club azzurro, c’è un rapporto molto particolare con uno scambio di opinioni continuo in grande serenità.“

