Giuntoli: “Non siamo preoccupati. Sogno Scudetto va sempre cullato. Su Dybala…”

LIVE – Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parla nella conferenza stampa di chiusura del ritiro di Dimaro.

“Kim è un calciatore bravo, lo seguiamo ma abbiamo anche altre situazioni. Fiducioso? Sempre.”

“Dybala? Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti, non era un’opportunità per noi e neanche noi per lui.”

“Koulibaly era incedibile per noi. Ci siamo parlati tutti i giorni e abbiamo fatto di tutto per convincerlo perchè vogliamo tornare ad essere una società virtuosa. Non ce l’abbiamo fatta, l’altra volta quando vi ho detto che aveva preso tempo in realtà aveva già rifutato ma io ho provato a coccolarlo. Abbiamo tanti giovani bravi e siamo fiduciosi.”

“Come può partire il nuovo ciclo? Ci sono stati tanti rinnovamenti, non siamo così preoccupati. Perchè sono qui io? Ci sono tante situazioni di mercato aperte.”

“Deulofeu al posto di Dybala? All’altra conferenza è stato chiaro il mister, Dybala avrebbe snaturato il 4-3-3 che avevamo in mente. Al momento non pensiamo a Deulofeu, ma vediamo che succede.”

“Scudetto un sogno per noi, dobbiamo sempre cullarlo. Ci manca ancora un portiere di livello e un difensore di livello al posto di Koulibaly.”

“Centrocampisti? Ne abbiamo 6 tutti di buon livello, se non esce un big non arriva nessuno. Gaetano? Lo valutiamo insieme a Zerbin, prenderemo una decisione.”

“Situazioni Fabian e Mertens? Con Dries ha un rapporto diretto il presidente, è un capitolo a parte della nostra storia, non è paragonabile. Stiamo parlando con l’entourage di Fabian in maniera molto serena, vuole valutare le opportunità di mercato e noi vogliamo tenerlo in tutti i modi.”

“Firma di Meret? C’è l’accordo, firmerà a breve”.

“Osimhen al Bayern? Non ci sono arrivate offerte”.

“Offerte per Lozano? No, non ne sono arrivate. Siamo contenti di averlo con noi, contiamo su di lui”.

“ADL è coinvolto in tante situazioni, è uscito pochissimo dall’albergo perchè aveva molto da fare”.

“E’ un periodo di rinnovamento, ma i tifosi devono avere fiducia nella famiglia De Laurentiis che deve essere applaudita”.

“Quando veniamo da annate così difficile dovute al Covid dobbiamo rimettere a posto tante cosine senza toccare tanto la parte tecnica. Se posso fare da garante? Cerco di fare il massimo per il bene di tutti, combatterò giorno per giorno”.

“Magliette e abbonamenti? Interviene Lombardo, non ci sono ancora novità, è presto”.

“Simeone? Se ci fossero delle opportunità le coglieremo. Il mercato è lungo”.

“Abbiamo tanti calciatori bravi che hanno avuto poco spazio. Non vogliamo tenere chi non ha tanto desiderio di stare qui. Le entrate sono subordinate alle uscite”.

“Politano? Mai stato messo in discussione”.

“Offerta per Kalidou in ritardo? No, gli abbiamo parlato per due mesi.”

Da dietro le quinte spunta Ostigard! Foto di rito con il direttore Giuntoli. Risponderà anche a qualche domanda. Ecco Ostigard:

“Cosa penso del Napoli e della Serie A? Ho giocato a Genoa l’anno scorso, venire qui è un sogno e ci ho lavorato tutta la vita. Un sogno essere seduto qui.”

“Dove amo giocare? Posso giocare sia centrodestra che centrosinistra, non ho problemi.”

“Si, ho aspettato tanto il Napoli. Volevo solo gli azzurri, era il mio sogno”.

“Qual è il giocatore più forte con chi ho giocato? Osimhen, lo dico sul serio”.

“Non ho deciso il numero di maglia ancora.”

“Cannavaro è il mio idolo di infanzia.”

“Ho giocato nell’ultima gara di Insigne al Maradona, mi è piaciuto. Amo giocare davanti a tifosi fantastici, quelli del Napoli lo sono”.

“Non posso essere Koulibaly, voglio mostrare al meglio le mie qualità.”

“Obiettivo personale? Il mio obiettivo è sempre vincere. Lavorerò duro, il Napoli è un topclub”.

“Ho solo cose buone da dire sul gruppo che ho conosciuto. C’è un bell’ambiente, amo l’Italia.”

“Quando ero giovane sciavo spesso, ora gioco a calcio. Ma in Italia ci sono belle montagne.”

Entra Cristiano Giuntoli, inizia la conferenza stampa.

Tutto pronto dal teatro di Dimaro Folgarida. L’inizio della conferenza stampa è previsto alle 19:30.

