Giuntoli: “Rinnovo Gattuso? Nessun problema. Callejon? Questa è casa sua, deciderà lui”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della gara del San Paolo contro il Milan.

“Gattuso sarà emozionato, contro la sua ex squadra sicuramente sarà molto emozionato. Siamo molto contenti, non pensavamo di tornare subito ai livelli degli ultimi anni. Rinnovo? Non ci sono problemi. Vuole restare e noi vogliamo tenerlo.

Callejon? Sa che questa è casa sua, deciderà lui cosa fare. Siamo molto contenti, non pensavamo di riuscire ad arrivare subito ai livelli degli scorsi anni”.

