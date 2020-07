Giuntoli: “Siamo interessati ad Osimhen, magari la prossima settimana può essere quella giusta”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di di Sky Sport.

“Osimhen è interessante, siamo interessati. La settimana prossima può essere quella giusta? Vediamo.

La pressione di Gattuso è un grande valore. Non meritavamo di perdere e non gli era andata giù. Per tornare dove era arrivata questa squadra, servirà del tempo. Abbiamo vinto un trofeo, andremo in Europa League, siamo contenti e già dal prossimo anno contiamo di tornare sui livelli degli scorsi anni.”

