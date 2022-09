Giuntoli: “Siamo molto contenti di tornare dopo 2 anni in Champions League. Lo siamo per noi, per la città di Napoli, la proprietà“

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video pochi minuti prima dell’inizio della partita di Champions League contro il Liverpool.

Innanzitutto, Giuntoli ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia, grande acquisto degli azzurri che ha già mostrato in Serie A le sue qualità: “Lui è giovane e gli serve tempo per esprimersi al meglio. Noi crediamo fortemente nelle sue qualità e in quello che sa fare. Seguivamo da molto tempo, c’è stata l’occazione e l’abbiamo preso, molto semplicemente”.

Poi, spazio alle sensazioni in vista del match di stasera: “Siamo molto contenti di tornare dopo 2 anni in Champions League. Lo siamo per noi, per la città di Napoli, la proprietà; dobbiamo stare molto attenti perchè come diceva il mister qui ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari”.

