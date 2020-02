Giuntoli a Sky: “Maradona extraterrestre, Messi il più grande degli ultimi tempi. Gattuso ha portato consistenza”

Ai microfoni di Sky, prima di Napoli-Barcellona, è intervenuto Cristiano Giuntoli per parlare del match che si giocherà tra poco.

Di seguito ecco cosa ha detto prima del match:

“Il paragone Messi-Maradona? Per riallacciarmi al cuore dei napoletani, devo dire che di extraterrestre c’è solo Diego. Messi è il più grande degli ultimi tempi. E non dimentichiamo Pelé.

Il Barcellona troverà un Napoli sicuramente molto concentrato, che vuole dare seguito a una Champions League di altissimo livello e che farà sicuramente una partita di grandissimo livello. Rino ha dato consistenza ed equilibrio a questa squadra, aumentando il palleggio in fase di possesso e un’aggressione un po’ più bassa.

Un presidente non vive così bene questa dualità fra campionato e coppe, perché quando una squadra riesce a fare dei picchi così alti e dei picchi così bassi lo fa arrabbiare. Ma un presidente deve accettare nel bene e nel male la sua squadra. Quest’anno non abbiamo trovato continuità, ma speriamo di riuscirci in questo finale di stagione.

Abbiamo trovato maggiore equilibrio nelle ultime partite, c’è un modulo più congeniale a tanti dei calciatori. E poi loro amano giocare da dietro, con la palla a terra, per questo ha preso molto bene il gioco di Gattuso.

Gattuso si è comportato da vero condottiero anche nella questione Allan. Lui ha dato delle linee guida chiare e precise: chi segue gioca e chi non lo fa va fuori. Questo vale per tutti.”

Comments

comments