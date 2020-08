Giuntoli sui rinnovi: “Rinnovi in programma? Vediamo come si sviluppa il mercato”

Cristiano Giuntoli ha parlato della questione rinnovi in casa Napoli, dopo l’annuncio di ieri di quello di Zielinski da parte di De Laurentiis.

Una domanda posta direttamente dalla direttrice Italia Mele, che ha chiesto se ci sono altri rinnovi in programma dopo quello del centrocampista polacco. A seguire la risposta del ds:

“Il mercato ed i rinnovi tante volte vanno di pari passo, le richieste di un giocatore sul rinnovo vanno anche in base alle richieste che ha sul mercato. Non a breve, ma vediamo come si svilupperà il mercato.“

