Giuntoli sul rinnovo di Gattuso: “Un accordo si può trovare, sono possibilista”

Cristiano Giuntoli, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche della possibilità del rinnovo a mister Gattuso.

A seguire le sue parole in merito:

“Gattuso? Siamo molto contenti del lavoro fatto da lui, sia in campo che fuori; lui è una grande persona che ha sposato subito la nostra causa, arrivando in un momento delicato. C’è stato un cambio di calciatori ma lui ci ha fatto trovare l’assetto giusto per ritornare ad alti livelli. Un accordo per il rinnovo si può trovare. Ottimismo sul rinnovo? Sono molto possibilista, quando ci sono le componenti giuste l’accordo si può trovare.“

