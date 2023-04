Giuntoli: “Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla”

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League contro il Milan.

Perché Elmas subito e Raspadori dalla panchina?

“Giacomo non è al top e il mister ha ritenuto tenerlo inizialmente in panchina. Ha un muscolo non ancora al 100%. Avremmo voluto avere lui, ma non è al top e speriamo ci dia una mano a fine partita”.

Spalletti si sta godendo ogni momento.

“Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla. Il mister si merita di gustare ogni momento”.

Anche un caffè turco?

“Perché no, se uno certe cose non le pensa non succedono”.

Spalletti farà ampio turnover con il Verona?

“Non credo che col Verona sia facile, loro fanno un calcio fisico e sarà una partita delicata visti anche i pochi giorni di recupero. Può cambiare qualche elemento, ma per ora pensiamo a stasera e da domani penseremo a sabato”.

