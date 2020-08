Giuntoli: “Vogliamo provare a fare l’impresa”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida contro il Barcellona.

“Ambiente molto affascinante ma noi siamo molto concentrati. Vogliamo provare a fare l’impresa. A volte scherzando che con queste squadre sembra che il campo sia in salita, forse Rino si riferiva a quello. Insigne sta bene. Le società sono sovrane, sono portare a prendere delle decisioni. Quella con Ancelotti fu una decisione sofferta ma per ora stiamo andando bene, abbiamo raggiunto ottimi risultati. Il tridente dei piccoletti da sempre grandi emozioni, ma i calciatori che abbiamo in rosa non faranno rimpiangere, in futuro, questi grandi campioni.”

