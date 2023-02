Glasner in conferenza: “Napoli forte ma con dei punti deboli che ci possono aiutare”

L’allenatore dell’Eintracht Oliver Glasner in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League contro il Napoli a Francoforte.

“Siamo contenti per aver superato i gironi. Ora c’è una grande gara con il Napoli e l’obiettivo come sempre è quello di andare avanti.

Sappiamo che il Napoli è molto forte ma anche noi siamo in forma. Ci sarà un’atmosfera eccezionale: stadio pieno, due squadre in ottima forma con l’obiettivo di vincere e passare il turno.

Ho passato ore ad analizzare il Napoli. Kvara e Osimhen sono indubbiamente forti ma non sono gli unici che dovremo limitare. Hanno un’ottima difesa, ma anche dei punti deboli che ci possono aiutare. I giocatori sono concentrati per fare quello che gli dirò, sono fiducioso.

Credo che il Napoli giochi un calcio anti-italiano, sono aggressivi, fanno pressing alto e contro-pressing che in Italia non vedi spesso. Ma noi siamo preparati perché sappiamo come giocano. Il nostro approccio non cambia con il Werder o con il Napoli, dobbiamo fare il nostro gioco e provare a vincere.

Rode non giocherà dall’inizio. Jakic dal primo minuto? Può darsi. Ho tante opzioni e ho l’imbarazzo della scelta. Siamo già abbastanza carichi, caldi come l’olio che frigge.

Il Napoli gioca con il 4-3-3 le ali larghe e Anguissa e Zielinski che fanno pressione. Noi possiamo essere pericolosi con le nostre caratteristiche. Dobbiamo avere compattezza e qualità.

Massimo rispetto per Spalletti dopo Maradona adesso rivincerà lo scudetto a Napoli. Un ottimo allenatore, mi piace come fa circolare la palla ha equilibrio fra difesa e attacco.

La qualificazione si gioca su 180 minuti e non so se domani il pareggio può andar bene. Ma noi vogliamo vincere. Siamo tutti pronti e ci stiamo impegnando e sappiamo che se continuiamo come stiamo facendo possiamo solo fare bene. Abbiamo scoperto cose del Napoli che per noi potrebbero essere utili. Dobbiamo solo capire se essere prudenti o imporre il nostro gioco”.

–

Comments

comments