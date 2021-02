Gli arbitri eleggono il loro presidente, è sfida Nicchi-Trentalange

All’Hotel Hilton di Fiumicino l’assemblea generale dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) è in riunione per eleggere il nuovo presidente e anche i nove ufficiali che rappresenteranno l’AIA alle elezioni della presidenza della FIGC. Sfida NIcchi-Trentalange

Per la presidenza dell’AIA sono i corsa il presidente uscente dopo tre mandati Marcello Nicchi (67 anni) e il suo antagonista Alfredo Trentalange (63 anni).

All’assemblea non parteciperanno il presidente FIGC Gravina, il consulente della FIGC per il mondo arbitrale Rocchi e il rappresentante degli arbitri in attività Daniele Orsato.

Prevista invece la presenza del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli.

