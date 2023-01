Gli avversari. Al Maradona Juventus d’attacco o in stile Inter?

Nella 18esima giornata del campionato di Serie A 2022-23 il Napoli affronta la Juventus allo stadio Maradona venerdì 13 gennaio alle ore 20:45.

La Juventus, insieme al Milan, con 37 punti è seconda in classifica a -7 dalla capolista Napoli. E’ reduce da otto vittorie consecutive senza subire neanche un gol, non a caso è la miglior difesa del campionato.

In 17 partite ha ottenuto 11 vittorie (4 in trasferta con Torino, Lecce, Verona e Cremonese), 4 pareggi (2 in trasferta con Sampdoria e Fiorentina) e 2 sconfitte (entrambe in trasferta con Monza e Milan). Sono 26 i gol fatti (5 in trasferta) 7 quelli subìti (4 in trasferta).

Fuori dalla Champions dopo ben 5 sconfitte in 6 gare, la Juventus di Allegri in campionato sta compiendo una sorta di impresa.

Infatti, al di là delle vicende giudiziarie e le dimissioni del CDA del club, Allegri tra infortuni e condizioni fisiche precarie, praticamente non ha mai avuto a disposizione l’undici titolare. Una costante bianconera le indisponibilità di Vlahovic, Pogba, Di Maria, Chiesa, Bonucci, Paredes, Cuadrado oltre le alternative De Sciglio e Kaio Jorge.

Squadra impostata sul 3-5-2 di base ma che non ha una propria identità e dove le idee di gioco non esaltano il tifo bianconero, Allegri punta tutto sulla fase difensiva e sugli spunti dei singoli che gli hanno permesso di vincere diverse gare con il minimo scarto (a corto muso ama dire il tecnico dei bianconeri). In gran parte delle partite la Juventus ha subìto l’avversario ma alla fine, giocando praticamente di rimessa, ha portato a casa l’intera posta in palio.

Considerando il gap in classifica la curiosità è come Allegri imposterà la partita contro il Napoli al di là del modulo e degli uomini:

giocare una partita da dentro o fuori per provare ad accorciare lo svantaggio in classifica correndo il rischio di esporsi alle ripartenze del Napoli

oppure giocare una partita di attesa e cercare poi lo spunto vincente, come ha fatto l’Inter con il Napoli, con l’obiettivo minimo di non rischiare di aumentare il gap in classifica?

Ormai certe le assenze di Vlahovic, Bonucci, De Sciglio e Kaio Jorge. Allegri è alle prese con il dubbio Chiesa se dal primo minuto o per rompere gli equilibri a gara in corso. Oltre Bremer dovrebbe tornare a disposizione quasi certamente il campione del mondo Di Maria.

Questo l’undici titolare che potrebbe schierare al Maradona contro il Napoli:

