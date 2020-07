Gli avversari. Come gioca il Bologna, avversario del Napoli in campionato

Nella 33esima giornata del campionato mercoledì 15 luglio alle ore 19:30 il Napoli affronta in trasferta il Bologna.

Il Bologna è protagonista di un campionato dai risultati altalenanti che lo hanno visto vincere in casa con l’Atalanta e con l’Inter e la Roma in trasferta. Proprio questa discontinuità di risultati hanno visto i rossoblu conquistare una salvezza tranquilla ma compromettere anche una sorprendete qualificazione alle coppe europee.

Il Bologna attualmente è decimo in classifica con 42 punti grazie a 11 vittorie (4 in casa), 9 pareggi (6 in casa) e 12 sconfitte (6 in casa). Nono attacco del campionato con 46 gol fatti (20 in casa) ma tredicesima difesa con 51 gol subìti (25 in casa).

Squadra che si trova più a suo agio nelle gare in trasferta quando non deve fare la partita, il Bologna dal gennaio 2019 è allenato dal serbo Siniša Mihajlović che ha sostituito Pippo Inzaghi a metà della scorsa stagione.

Mihajlović ha trasmesso alla squadra il suo spirito da combattente e la sua grinta. Il tecnico punta molto sul giusto mix tra calciatori più esperti e giovani di belle speranze. Proprio alcuni ‘peccati’ di gioventù al Bologna sono costati diversi punti persi nei minuti finali di gara.

Mihajlović adatta il modulo iniziale all’avversario, per modificarlo nel corso della gara in base all’evolversi della partita.

Il modulo base è il classico 4-2-3-1 anche se la squadra tende a schierarsi ad albero di Natale in fase di non possesso (4-3-2-1) lasciando in avanti Barrow pronto a colpire in contropiede e con un rombo difensivo alle spalle del 3-2-1 finale in fase di attacco.

In fase difensiva il Bologna si compatta soprattutto centralmente lasciando all’avversario lo sfogo sulle fasce laterali, mentre proprio le fasce laterali con Orsolini e Barrow sono i punti di forza nello sviluppo dell’azione offensiva.

Out per infortunio Bani e Schouten e con Poli e Santander reduci entrambi da infortunio, Mihajlović potrebbe adattare Denswil al centro della difesa e puntare sulla velocità e la qualità di Palacio, Orsolini, Sansone e Barrow per colpire il Napoli nelle ripartenze.

