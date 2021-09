Gli avversari. D’Aversa alla ricerca dei giusti equilibri di squadra

Nella quinta giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta la Sampdoria di mister D’Aversa.

La Sampdoria si presenta alla sfida con il Napoli forte dei suoi 5 punti in classifica.

Finora in trasferta ha vinto con l’Empoli (3-0) e pareggiato con il Sassuolo (0-0), mentre in casa ha pareggiato con l’Inter (2-2) e perso con il Milan (0-1).

La Sampdoria da questa stagione è allenata dal 46enne italo-tedesco (è nato a Stroccarda in Germania) Roberto D’Aversa.

Il nuovo tecnico doriano è ancora alla ricerca degli equilibri migliori alle prese con la trasformazione del 4-3-3 che usava al Parma in un modulo che trovi il giusto compromesso tra le sue idee tattiche e una rosa più adatta al 4-4-2.

Il 4-3-1-2 (rombo di centrocampo) sembra essere la strada che intende percorrere D’Aversa.

Gli esterni che attaccano molto sulle fasce (Bereszynski-Candreva a destra e Augello-Thorsby a sinistra) e sono il vero punto di forza della squadra doriana.

Le due catene laterali cono brave a creare superiorità numerica e capaci anche di accentrarsi per cercare la conclusione.

La mina vagante è il trequartista (Damsgaard) che giocando tra le linee è spesso libero da marcature e che a volte parte dall’esterno per lasciare spazio agli inserimenti centrali dei centrocampisti.

Squadra che gioca molto in velocità prova sempre a palleggiare anche con scambi nello stretto ed è sempre pronta a lanci improvvisi in profondità per sorprendere con le punte la difesa avversaria alle spalle.

In queste prime uscite ha mostrato però una certa sofferenza al pressing avversario e una eccessiva distanza tra le linee quando perde palla.

D’Aversa chiede alla difesa di giocare con la linea alta e questa scelta ha creato non poche difficoltà alla fase difensiva.

La Sampdoria è particolarmente pericolosa sui calci piazzati e sulle chiusure sul primo palo quando gli esterni arrivano al cross da fondo campo, anche se i pericoli maggiori arrivano dal momento di forma di Candreva e dall’ex Quagliarella che contro il Napoli ha già realizzato 8 gol in carriera.

