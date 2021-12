Gli avversari. Due obiettivi del Napoli nell’Empoli di Andreazzoli, vera sorpresa del campionato

Nella 17° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta l’Empoli allo stadio Maradona domenica 12 dicembre alle ore 18:00.

L’Empoli può considerarsi la vera sorpresa di questo campionato con il suo 11° posto in classifica e i suoi 23 punti che le consentono di essere in piena lotta per un posto in Europa.

Squadra che ha un ottimo rendimento in trasferta (è la sesta forza del campionato lontano dallo stadio di casa), l’Empoli ha ottenuto in questo avvio di stagione dei risultati prestigiosi come le vittorie in casa della Juventus e del Sassuolo.

L’Empoli è l’8° attacco del campionato con 26 gol e segna con maggiore facilità negli ultimi trenta minuti di gara. La fase difensiva (13° difesa del campionato con 29 gol subìti) è il punto debole della squadra di Andreazzoli anche per la mentalità del tecnico di volere una squadra offensiva e propositiva preoccupandosi più di fare il proprio gioco che spezzare quello avversario.

Il modulo base adottato è il 4-3-1-2 schierato a rombo con Ricci (possibile obiettivo di mercato del Napoli) vertice basso incaricato di dettare i tempi della manovra e Bajrami (lo scorso anno due gol al Maradona in Coppa Italia) vertice alto pronto ad attaccare gli spazi, a dare supporto alle due punte e a portare il primo pressing aul portatore di palla avversario.

L’Empoli sfrutta molto le fasce laterali, la sinistra dove agisce Parisi (altro obiettivo di mercato del Napoli), e alterna fasi di palleggio insistito a rapide verticalizzazioni.

Questa la probabile formazione che Andreazzoli potrebbe mandare in campo contro il Napoli.

