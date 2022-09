Gli avversari. I Rangers di Glasgow e la rinascita dopo il fallimento e la retrocessione

I Rangers di Glasgow sono una delle due squadre più titolate di Scozia ma ciò non è bastato per evitare un clamoroso fallimento nel 2012 con conseguente retrocessione in Terza Divisione. Ma in pochi anni i Rangers sono risaliti in Premiership e sono tornati a strappare il titolo ai cugini del Celtic nel 2021 (con Steve Gerrard in panchina), vincere la Coppa di Scozia nel 2022 e raggiungendo addirittura la finale di Europa League 2022 persa con i tedeschi del Francoforte (con Van Bronckhorst in panchina).

Squadra tipicamente britannica aggressiva in casa spinta dal grande tifo del suo pubblico ma che trova enormi difficoltà in trasferta. Pressing, corsa sulle fasce e gioco aereo i punti di forza, difesa non impeccabile il grande punto debole oltre ad una qualità tecnica non proprio eccellente.