Gli avversari. Il Bologna di Mihajlovic è la squadra ideale per esaltare Osimhen

Nella decima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Bologna allo stadio Maradona giovedì 28 ottobre alle ore 20:45.

Il Bologna, dopo l’eliminazione in agosto dalla Coppa Italia ai rigori con la Ternana, ha iniziato tra alti in casa e bassi in trasferta questo campionato.

Occupa il nono posto in classifica con 12 punti dopo 3 vittorie (tutte in casa), 3 pareggi (in trasferta con Udinese e Atalanta) e 3 sconfitte (in trasferta con Empoli e Inter) segnando 15 gol (4 in trasferta) e subendone 19 (11 in trasferta).

Squadra grintosa e da ‘combattimento’ come il suo allenatore Mihajlovic, il Bologna si schiera di base con il 3-4-2-1. Modulo che si trasforma in 5-3-1-1 i fase di non possesso e in 3-4-3 in fase di possesso.

Baricentro basso e ripartenze, il Bologna punta molto sulle sovrapposizioni sugli esterni per sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni opposti alla fascia di attacco.

Malgrado il baricentro basso la fase difensiva del Bologna è il punto debole della squadra. Il Bologna si fa prendere spesso di infilata in velocità dagli attaccanti avversari. Inoltre non è impeccabile sui posizionamenti in occasione dei calci piazzati perdendo quasi tutti i duelli sulle seconde palle. Non a caso quella del Bologna è la quint’ultima difesa del campionato.

Contro il Napoli la squalifica di Soriano e le condizioni fisiche di Arnautovic potrebbero portare Barrow prima punta per creare quei movimenti tali da togliere riferimenti alla difesa avversaria. Al suo fianco sulle fasce potrebbero esserci Orsolini a destra e Sansone a sinistra

La squalifica di Soumaoro potrebbe dirottare Medel al centro della difesa con l’inserimento sulla fascia destra di Mbaye. Ma non è da escludere Binks centrale di difesa con Medel a destra per marcare Insigne.

Il Bologna, sulla carta tecnicamente e tatticamente inferiore al Napoli, ha tutte le caratteristiche per esaltare le qualità di Osimhen e di Lozano. Al tempo stesso è pericolosa in velocità soprattutto con la spinta di De Silvestri a destra e Hickey a sinistra.

