Gli avversari. Il Liverpool e il fascino di Anfield

Vi presentiamo il Liverpool l’avversaria pescata dal Napoli dalla SECONDA FASCIA del sorteggio dei gironi eliminatori della Champions League 2022-23.

Nome completo. Liverpool Football Club.

Liverpool Football Club. Nazionalità. Inghilterra-Liverpool.

Inghilterra-Liverpool. Anno fondazione. 1892.

1892. Fatturato 2018. Circa 520 milioni di euro.

Circa 520 milioni di euro. Simbolo. Liver Bird l’uccello metà cormorano e metà aquila.

Liver Bird l’uccello metà cormorano e metà aquila. Inno. You ‘ll never walk alone.

Presidente. L’americano Tom Werner produttore televisivo e imprenditore

L’americano Tom Werner produttore televisivo e imprenditore Stadio. Anfield Road da 54.074 posti.



Anfield Road da 54.074 posti. Centro di allenamento. Melwood. .

Melwood. . Sponsor . Main: Standard Chartered società finanziaria; Tecnico: Nike.

. Main: Standard Chartered società finanziaria; Tecnico: Nike. Gemellaggi. Borussia Moenchengladbach, Celtic.

Borussia Moenchengladbach, Celtic. Rivalità. Con i concittadini dell’Everton, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest.

Con i concittadini dell’Everton, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest. Colori sociali. Il rosso .



Il rosso . Valore della rosa. Età media: 26, 4 anni – Valore circa 870 milioni di euro.

Età media: 26, 4 anni – Valore circa 870 milioni di euro. Top-players in squadra. Alisson, Salah, Van Dijk, Firmino, Alexander-Arnold, Fabinho, Nunez.

Alisson, Salah, Van Dijk, Firmino, Alexander-Arnold, Fabinho, Nunez. Hall of fame. Keegan, Dalglish, Rush, Souness, Gerrard, Reina, Torres, Mascherano, Xabi Alonso, Carragher, Owen, Suarez.

Keegan, Dalglish, Rush, Souness, Gerrard, Reina, Torres, Mascherano, Xabi Alonso, Carragher, Owen, Suarez. Palmares.

19 Campionati d’Inghilterra.

8 Coppe d’Inghilterra.

9 Coppe di Lega Inglese.

16 Community Shield.

6 Coppe dei Campioni/Champions League.

3 Coppa UEFA

4 Supercoppa UEFA (campione in carica)

1 Mondiale per club

19 Campionati d’Inghilterra. 8 Coppe d’Inghilterra. 9 Coppe di Lega Inglese. 16 Community Shield. 6 Coppe dei Campioni/Champions League. 3 Coppa UEFA 4 Supercoppa UEFA (campione in carica) 1 Mondiale per club I precedenti con il Napoli. Sono 8: 4 nei gironi eliminatori di Champions League (2 vittorie Napoli, 1 pareggio e 1 vittoria Liverpool, 2 nei gironi di Europa League (1 vittoria Liverpool e 1 pareggio), 2 nelle amichevoli (1 vittoria Liverpool e 1 vittoria Napoli).

Sono 8: 4 nei gironi eliminatori di Champions League (2 vittorie Napoli, 1 pareggio e 1 vittoria Liverpool, 2 nei gironi di Europa League (1 vittoria Liverpool e 1 pareggio), 2 nelle amichevoli (1 vittoria Liverpool e 1 vittoria Napoli). Gli ex. Nessuno.

Nessuno. In Champions per: 2° classificato in Premier League.

2° classificato in Premier League. Allenatore. Dal 2015 il tedesco Jürgen Klopp.



Dal 2015 il tedesco Jürgen Klopp. Modulo principale. 4-3-3.

4-3-3. Formazione base. Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertston; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

Il Liverpool è reduce da una stagione giocata ad altissimi livelli dopo aver vinto la Coppa d’Inghilterra ma ha perso il campionato per 1 solo punto di differenza con il City e la Champions League in finale con il Real Madrid. L’inizio di questa stagione invece non è delle migliori per il Liverpool che finora nelle tre gare di Premier League ha ottenuto appena 2 pareggi e 1 sconfitta segnando 4 gol e subendone 5.

Persi Wijnaldum e Manè, Klopp può avvalersi dell’arrivo di uno degli attaccanti più promettenti del panorama internazionale l’uruguaiano Darwin Nunez. Squadra che fa dell’intensità, soprattutto in casa, il suo punto di forza ma in trasferta non è imbattibile anche Klopp può contare su una squadra già rodata e che si conosce a memoria.

