Gli avversari. Il Napoli per Champions ma il Verona non vuole fare la vittima sacrificale

Nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A il Napoli cerca il pass per la Champions con il Verona. La gara è in programma al Diego Armando Maradona domenica 23 maggio alle ore 20:45.

Il Verona di Ivan Juric è stato protagonista di uno splendido girone di andata. Il girone di ritorno invece ha visto gli scaligeri perdere le motivazioni.

Al termine del girone di andata il Verona era ottavo con 30 punti. Nel girone di ritorno ha perso gli stimoli per un campionato diventato quindi anonimo vincendo solo tre gare e collezionando solo 15 punti. L’ultima vittoria risale allo scorso 3 aprile con il 2-0 in casa del Cagliari.

Ma può restare deluso chi si aspetta un avversario arrendevole, perché al Maradona si vedrà un Verona pronto a dare battaglia, soprattutto se si considera che gli scaligeri avranno addosso gli occhi attenti di Milan e Juventus.

Il 46enne croato Ivan Juric è sulla panchina dei gialloblù dalla stagione 2019-20. Ha fatto del Verona una squadra agonistica che, quando ha un obiettivo da raggiungere, rispetta il suo carattere grintoso ma al tempo stesso ha qualità nel giro palla e la capacità di sfruttare le ripartenze con veloci capovolgimenti di fronte grazie a penetranti verticalizzazioni per esaltare la capacità dei trequartisti di attaccare gli spazi.

Il modulo di base è il 3-4-2-1 con i difensori pronti a spingersi in avanti sulle palle inattive e ad appoggiare la manovra mentre gli esterni di centrocampo in fase di non possesso arretrano sulla linea dei difensori. I due trequartisti pressano i portatori di palla avversari per provare a limitare la ripartenza dal basso e aiutano i centrali di centrocampo nella protezione della difesa.

Uno dei talloni di Achille del Verona è il calo di concentrazione nel finale di gara che lo ha portato a subire molti gol negli ultimi 15 minuti delle partite.

Questa la probabile formazione che Juric potrebbe schierare al Maradona contro il Napoli con i dubbi tra i pali e al centro dell’attacco:

Comments

comments