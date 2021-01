Gli avversari. Il Parma squadra da trasferta, tornato difensivo con il ritorno di D’Aversa

Nella 20° giornata del campionato di Serie A 2020-21, prima del girone di ritorno, il Napoli affronta il Parma al Diego Armando Maradona.

Il Parma è penultimo in classifica con appena 13 punti dopo 2 vittorie (1 in trasferta con il Genoa), 7 pareggi (3 in trasferta con Inter, Milan e Sassuolo) e 10 sconfitte (5 in trasferta con Bologna, Udinese, Roma, Crotone e Atalanta). Il Parma ha la quindicesima difesa della Serie A con 36 gol subìti (21 in trasferta). Ha il peggior attacco del campionato con appena 14 gol segnati (11 in trasferta).

Dalla 17° giornata sulla panchina dei ducali non c’è più Fabio Liverani sostituito da Roberto D’Aversa che nello scorso campionato ha guidato la squadra ad una salvezza tranquilla.

Da quando è tornato D’Aversa il Parma ha abbandonato i propositi di squadra propositiva ed è tornata ad un atteggiamento più difensivista. Baricentro arretrato, rinuncia a un attaccante e spazi ridotti tra le linee.

Anche se c’è una notevole differenza tecnico-tattica e qualitativa tra Napoli e Parma, i ducali sono una squadra da affrontare con la giusta concentrazione quando gioca in trasferta.

Non a caso in trasferta ha segnato 11 dei 14 gol segnati finora in questo campionato. Inoltre ha pareggiato in casa di Inter, Milan e Sassuolo.

D’Aversa come modulo di base utilizza il 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo.

I centrali di difesa restano sulla linea difensiva mentre i due esterni bassi spingono in appoggio alla manovra. Il reparto è particolarmente vulnerabile se attaccato con intensità.

In fase di possesso una delle alternative di attacco, oltre gli inserimenti dei centrocampisti negli spazi aperti dai due attaccanti, c’è il lancio per il ‘fisico’ Cornelius pronto a spizzare per sfruttare la velocità di Gervinho unico vero pericolo dei ducali.

Questa la formazione che potrebbe schierare mister D’Aversa contro il Napoli.

