Gli avversari. La Lazio di Sarri lumaca in trasferta, ‘aquila’ in casa

Nella quinta giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta la Lazio allo stadio Olimpico sabato 3 settembre alle ore 20:45.

La Lazio ha chiuso lo scorso campionato al 5° posto conquistando il diritto di giocare i gironi di Europa League.

In questa stagione ha già vinto le due gare casalinghe giocate finora (2-1 con il Bologna e 3-1 con l’Inter). Vittorie però vanificate dai due pareggi in trasferta (0-0 con il Torino e 1-1 con la Sampdoria).

Con un centrocampo già forte, al quale ha aggiunto anche Vecino, e con la garanzia Immobile in attacco in questa stagione la Lazio ha pensato a rinforzare l’organico in difesa. Sostituiti i due portieri Strakosha e Reina con Luis Maximiano e Provedel e con l’acquisto dei due centrali Romagnoli e Casale.

Il modulo di mister Sarri, che allena i biancocelesti capitolini dalla scorsa stagione, è il classico 4-3-3. Punta a sfruttare soprattutto la capacità realizzativa di Immobile come in passato ha fatto a Napoli prima con Higuain e poi con Mertens.

Pressing per la rapida riconquista della palla e palleggio a massimo due tocchi, la manovra della Lazio prevede la spinta sulle fasce dei due esterni bassi e l’inserimento in zona gol soprattutto delle due mezzali di un centrocampo fatto di fisico (Vecino e Milinkovic-Savic) e tecnica (lo stesso Milinkovic-Savic e Luis Alberto). I due esterni di attacco garantiscono qualità e quantità con ripiegamenti in fase difensiva a dare una mano al centrocampo e a pressare il portatore di palla avversario anche se Felipe Anderson potrebbe non essere della gara dopo il problemino muscolare accusato nell’ultima gara giocata con la Sampdoria.

Il vero punto debole è la fase difensiva dei due esterni bassi.

Difficile che Sarri che vuole ben figurare con la sua ex squadra faccia turn-over e contro il Napoli potrebbe giocare con questo undici titolare:

Comments

comments