Gli avversari, la Lazio e il 3-5-2: Luis Alberto è il jolly di Inzaghi

Questa sera il Napoli affronta la Lazio in una gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Gli azzurri affrontano una squadra che in questa stagione sta vivendo di alti e bassi e che viene da una sola vittoria nelle ultime quattro partite. Bilancio ben più grave se si guardano le partite giocate all’Olimpico dove i biancocelesti non vincono dal 24 Ottobre.

Dal punto di vista tattico la Lazio è molto simile all’Inter soprattutto per il modulo di partenza, ovvero il 3-5-2. Questo schieramento resta tale soprattutto in fase di possesso dove l’unica variante è rappresentata da Luis Alberto. Il calciatore spagnolo, infatti, tende a giocare sul centrosinistra ma a volte gioca anche più accentrato a supporto delle due punte.

In fase di non possesso la Lazio può schierarsi con un 5-3-2, come fatto con il Verona, con i due esterni di centrocampo che supportano i tre difensori centrali. In altri casi, come l’ultima partita con il Benevento, può schierarsi con un 4-3-1-2 con un solo esterno di centrocampo che scende sulla linea di difesa mentre l’altro forma un centrocampo a 3 con due centrocampisti. Luis Alberto, jolly tattico di Inzaghi, resta invece alle spalle delle due punte.

