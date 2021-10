Gli avversari. La Salernitana per la salvezza si affida a Ribery-Simy

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021-22 il Napoli affronta la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno domenica 31 ottobre alle ore 18:00.

La Salernitana occupa il penultimo posto in classifica con 7 punti dopo 2 vittorie (in casa con il Genoa), 1 pareggio (in casa con il Verona) e 7 sconfitte (in casa con Roma, Atalanta ed Empoli), 10 gol fatti (5 in casa) e 22 subiti (11 in casa).

Dopo le prime otto giornate con Castori in panchina, l’allenatore della promozione dalla Serie B alla Serie A, nelle ultime due giornate la squadra è guidata da Stefano Colantuono.

Colantuono ha cambiato la difesa portandola da 3 a 4 ma confermando alle spalle delle due punte il trequartista libero di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Con un centrocampo fisico e da corsa ma orfano dei due Coulibaly, la Salernitana in questo avvio di stagione ha evidenziato dei crolli mentali e fisici nella ripresa con una fase difensiva di certo non impeccabile.

Oltre che per l’ambiente infernale che troverà all’Arechi, i pericoli per il Napoli sono legati alle condizioni di Ribery e dalla ‘giornata’ di Simy.

