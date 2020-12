Gli avversari. La Sampdoria di Ranieri, una squadra da trasferta

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona domenica 13 dicembre alle ore 15:00.

La Sampdoria, dodicesima in classifica con 11 punti, in questo inizio di stagione ha fatto (finora) meglio in trasferta che in casa.

Infatti degli 11 punti in classifica ben 7 li ha conquistati fuori casa dopo le vittorie con Atalanta e Fiorentina, il pareggio con il Torino e le sconfitte con Cagliari e Juventus.

Allenata dall’ex Napoli Claudio Ranieri dall’ottobre del 2019, la Sampdoria di solito parte con il 4-4-1-1. Le non perfette condizioni fisiche di Gabbiadini potrebbero spingere il tecnico doriano a partire con il 4-3-2-1 con Candreva e Gaston Ramirez a sostegno di Quagliarella. Per l’assenza anche dell’esterno destro Bereszynski e il recupero in estremo di Tonelli non è da escludere un atteggiamento più prudente dei doriani con una difesa a tre e quattro centrocampisti.

Squadra poco propositiva la Sampdoria prova a giocare compatta in pochi metri con baricentro basso e punta molto sulle ripartenze che hanno visto spesso l’esterno difensivo Augello e Candreva autentici protagonisti di questa idea tattica di Ranieri.

Malgrado l’impostazione guardinga della squadra il tallone d’Achille della Sampdoria è la fase difensiva non proprio impeccabile.

Questi i due possibili schieramenti dei doriani

Il 4-4-1-1



