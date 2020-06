Gli avversari. La sorpresa Verona punta alla storica qualificazione in Europa League

Nella 27esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta in trasferta allo stadio Bentegodi il Verona. La gara è in programma martedì 23 giugno alle ore 19:30 con diretta TV sulla piattaforma DAZN.

Il Verona con Lecce e Brescia è una delle tre neopromosse del campionato. Gli scaligeri sono stati promossi al termine della scorsa stagione dopo aver vinto i play-off.

All’inizio di questa stagione il croato Ivan Juric ha sostituito in panchina Alfredo Aglietti.

Il Verona in questa stagione si è guadagnato sul campo il titolo di ‘sorpresa’ del campionato in piena lotta per conquistare l’accesso ai preliminari di Europa League e, quindi, il possibile ritorno nelle coppe europee dopo i quarti di finale della Coppa UEFA 1987-88.

Il Verona è una squadra che ha nella fisicità una delle sue armi vincenti insieme al baricentro molto basso e le linee compatte che lasciano pochi spazi agli avversari. Quando riconquista palla è pronto a ripartire in velocità sviluppando la manovra soprattutto sul lato sinistro per sfruttare l’ottimo rendimento del centrocampista Lazovic e la spinta ponderata di Kumbulla. La fascia destra è meno sfruttata in fase offensiva con Faraoni che aiuta molto il centrocampo a fare il giusto filtro. La difesa punta sull’affiatamento dei tre centrali anche se a volte soffrono delle amnesie come accaduto in occasione del gol del Cagliari nella gara giocata sabato.

Nel recupero della 25esima giornata giocato sabato contro il Cagliari, la squadra di Juric è sembrata già tonica dal punto di vista fisico e ha conservato lo stesso entusiasmo e la stessa convinzione nei propri mezzi acquisiti prima dello stop del campionato.

Juric schiera la squadra con un 3-4-2-1 in fase di non possesso e con un 3-2-4-1 in fase offensiva, con i due esterni di centrocampo che i loro movimenti ad elastico determinano il diverso modulo. Rispetto alla gara giocata con il Cagliari uno tra Pessina e Zaccagni dovrebbe sostituire sulla trequarti lo squalificato Borini. Veloso, pericoloso sui calci piazzati, dovrebbe tornare titolare al posto di Badu rientrato dopo un lungo stop per infortunio contro i sardi.

