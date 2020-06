Gli avversari. La Spal al San Paolo per non perdere il treno salvezza

Nella 28esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli affronta al San Paolo a porte chiuse la Spal. La gara è in programma domenica 28 giugno alle ore 19:30 con diretta TV sui canali Sky.

La Spal occupa la penultima posizione in classifica con appena 18 punti, solo uno in più del Brescia fanalino di coda. La salvezza per gli spallini è lontana sette punti. Potrebbero sembrare pochi ma l’impresa è ardua considerando il rendimento della squadra. Infatti sono appena 5 le vittorie ed è il peggiore attacco del campionato con 20 gol segnati.

La squadra è stata allenata da mister Semplici fino alla 23é giornata, prima di essere sostituito dall’ex CT dell’Under 21 italiana Gigi Di Biagio.

Con Di Biagio in panchina la Spal ha lasciato l’ultimo posto in classifica ma ha migliorato di poco il trend di risultati negativi.

Semplici schierava la squadra con il più classico dei 3-5-2 che diventava poi 5-4-1 in fase di non possesso. Con Di Biagio è cambiato l’atteggiamento tattico e la squadra si schiera con un baricentro basso e utilizza il 4-1-2-3 in fase di possesso con i due esterni offensivi in appoggio all’unica punta (Petagna) e con Valdifiori in cabina di regìa che però resta a protezione della difesa pronto a sfruttare qualche rimpallo favorevole per battere a rete da fuori area. In fase di non possesso le due mezzali di centrocampo si allineano con Valdifiori mentre i due esterni offensivi arretrano alle spalle della punta passando così al 4-3-2-1.

Anche se la Spal attacca prevalentemente sulla fascia destra i pericoli per il Napoli potrebbero arrivare sulla sinistra con gli inserimenti di Fares e di Castro, già giustiziere del Napoli al San Paolo nel girone di andata quando indossava la maglia del Cagliari. Il punto di forza è la fisicità della squadra soprattutto per la presenza di Petagna e Missiroli, ma la squadra difetta in fantasia e imprevedibilità che dipende molto dalla prestazione di Di Francesco che potrebbe rientrare proprio contro il Napoli dopo una serie di sfortunati infortuni.

