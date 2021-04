Gli avversari. La spensierata Sampdoria di Ranieri sulla strada del Napoli

Nella 30esima giornata del campionato di Serie A domenica 11 aprile alle ore 15:00 il Napoli affronta la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La Sampdoria è in una posizione tranquilla di classifica con un vantaggio di 14 punti sulla zona retrocessione e non ha ambizioni europee per il distacco di 15 punti dalla zona Europa.

Dopo 29 partite i doriani sono decimi in classifica con 36 punti dopo 10 vittorie (6 in casa con Lazio, Crotone, Inter, Udinese, Fiorentina e Cagliari), 6 pareggi (2 in casa con Genoa e Torino) e 13 sconfitte (6 in casa con Benevento, Bologna, Milan, Sassuolo, Juventus e Atalanta). Decimo attacco del campionato con 39 gol (22 in casa), la Sampdoria è anche la decima difesa con 43 gol subìti (21 in casa).

La Sampdoria è allenata dall’ottobre 2019 dall’ex allenatore del Napoli Claudio Ranieri.

Ranieri preferisce come modulo base il 4-4-2 che contro alcune squadre ha trasformato in 4-4-1-1 o 4-1-4-1 ma schierando sempre la difesa a quattro con i due esterni che spingono molto in fase di possesso pronti a sfruttare le sovrapposizioni con i due esterni offensivi.

Il centrocampo abbina tecnica e dinamismo anche se soffre di importanti distrazioni che mettono in difficoltà la fase difensiva.

I due attaccanti, Gabbiadini e Quagliarella, non sono molto dinamici ma sono dotati di un tiro potente e preciso.

Uno dei punti deboli della squadra è che cala vistosamente alla distanza e non a caso la maggior parte dei gol li ha subìti nell’ultima mezz’ora di gioco.

Questa la probabile formazione che Ranieri potrebbe schierare contro il Napoli.

