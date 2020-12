Gli avversari. L’AZ Alkmaar: dallo scudetto scippato alla voglia di affermarsi in Europa

Nella quinta e penultima giornata del Gruppo F dei gironi eliminatori dell’Europa League 2020-21 il Napoli affronta in trasferta gli olandesi dell’AZ Alkmaar giovedì 3 dicembre alle ore 21:00.

L’AZ non fa parte delle big d’Olanda come Ajax, PSV e Feyenoord però è un club in crescita con un progetto che si fonda su calciatori giovani di talento.

Lo scorso campionato ha chiuso a pari punti con l’Ajax ed era il favorito per la vittoria se il campionato non fosse stato sospeso per l’emergenza Covid-19. La Federazione ha deciso comunque di assegnare il titolo andato all’Ajax per la miglior differenza reti costringendo l’AZ ai preliminari di Champions League.

Il tecnico Slot ha dato alla squadra una mentalità offensiva e l’AZ oggi è una squadra alla quale piace giocare al calcio con l’obiettivo di segnare un gol più dell’avversario, anche se all’occorrenza è anche capace di chiudersi per sfruttare le ripartenze.

Nome completo. Alkmaar Zaanstreek-combinatie

Alkmaar Zaanstreek-combinatie Nazionalità. Olanda- Alkmaar.

Olanda- Alkmaar. Anno fondazione. 1967.

1967. Simbolo. Le lettere AZ su uno sfondo bianco e rosso. Sono soprannominati le ‘Teste di Formaggio’.

Le lettere AZ su uno sfondo bianco e rosso. Sono soprannominati le ‘Teste di Formaggio’. Inno. Retteketeketeke AZ Mirlitons.

Presidente. L’olandese René Neelissen.

L’olandese René Neelissen. Stadio. Afas Stadion con una capienza di 17.023 spettatori. Nell’agosto del 2019 forse per il forte vento è crollata parte della tettoria di una tribuna per fortuna senza provocare danni alle persone.





Afas Stadion con una capienza di 17.023 spettatori. Nell’agosto del 2019 forse per il forte vento è crollata parte della tettoria di una tribuna per fortuna senza provocare danni alle persone. Centro di allenamento. Zaanstad l’AFAS Training Complex.

Zaanstad l’AFAS Training Complex. Sponsor . Main: SAFAS Software. Tecnico: Nike.

. Main: SAFAS Software. Tecnico: Nike. Gemellaggi. Nessuno in particolare.

Nessuno in particolare. Rivalità. Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare. Colori sociali. Rosso, bianco e nero.

Rosso, bianco e nero. Valore della rosa. Dall’età media di 23,9 anni, sulla carta ha un valore di circa 120 milioni di euro.

Dall’età media di 23,9 anni, sulla carta ha un valore di circa 120 milioni di euro. Top-players in squadra. Due le stelle dell’AZ Alkmaar: il giovane olandese centrocampista-goleador e capitano Koopmeiners (22 anni) e l’altro centrocampista norvegese accostato anche al Napoli Midtsjö. Da segnalare anche il promettente esterno sinistro difensivo Wijndal 20enne olandese originario del Suriname.

Due le stelle dell’AZ Alkmaar: il giovane olandese centrocampista-goleador e capitano Koopmeiners (22 anni) e l’altro centrocampista norvegese accostato anche al Napoli Midtsjö. Da segnalare anche il promettente esterno sinistro difensivo Wijndal 20enne olandese originario del Suriname. Hall of fame . In passato hanno vestito la maglia dell’AZ: Arveladze, Cocu, il belga Dembele, Luis Van Gaal, Gillhaus, Van Hanegem, Hasselbaink, Hovenkamp, Kees Kist, Metgod, l’ex genoano Peters.

. In passato hanno vestito la maglia dell’AZ: Arveladze, Cocu, il belga Dembele, Luis Van Gaal, Gillhaus, Van Hanegem, Hasselbaink, Hovenkamp, Kees Kist, Metgod, l’ex genoano Peters. Palmares .

2 Campionati d’Olanda (1981 e 2009);

4 Coppe d’Olanda (1978,1981,1982, 2013).

1 Supercoppa d’Olanda (2009).

. 2 Campionati d’Olanda (1981 e 2009); 4 Coppe d’Olanda (1978,1981,1982, 2013). 1 Supercoppa d’Olanda (2009). I precedenti con il Napoli. La gara di andta giocata al San Paolo e vinta dall’AZ per 1-0.

La gara di andta giocata al San Paolo e vinta dall’AZ per 1-0. Gli ex. Nessuno.

Nessuno. In Europa League: 1° a pari merito merito con l’Ajax ma secondo per la peggior differenza reti. Sconfitto nei preliminari di Champions dalla Dinamo Kiev dopo aver eliminato i cechi del Viktoria Plzen.

1° a pari merito merito con l’Ajax ma secondo per la peggior differenza reti. Sconfitto nei preliminari di Champions dalla Dinamo Kiev dopo aver eliminato i cechi del Viktoria Plzen. Il rendimento del 2020-21. Finora in campionato ha disputato nove gare terminate con 4 vittorie e 5 pareggi, 21 gol fatti e 13 subìti. In classifica, con una gara in meno, è 7° con 17 punti a -10 dalla capolista Ajax. In Europa League ha battuto 1-0 il Napoli in trasferta e in casa 4-1 con il Rijeka. Poi con la Real Sociedad ha perso 1-0 in trasferta e pareggiato 0-0 in casa.

Finora in campionato ha disputato nove gare terminate con 4 vittorie e 5 pareggi, 21 gol fatti e 13 subìti. In classifica, con una gara in meno, è 7° con 17 punti a -10 dalla capolista Ajax. In Europa League ha battuto 1-0 il Napoli in trasferta e in casa 4-1 con il Rijeka. Poi con la Real Sociedad ha perso 1-0 in trasferta e pareggiato 0-0 in casa. Allenatore. Dopo due stagioni da vice il 42enne olandese Arne Slot dal 2019 è il tecnico dell’AZ.

Dopo due stagioni da vice il 42enne olandese Arne Slot dal 2019 è il tecnico dell’AZ. Modulo principale. 4-2-1-3 che può trasformarsi in 4-2-3-1.

4-2-1-3 che può trasformarsi in 4-2-3-1. Probabile formazione. Bizot; Leeuwin (il titolare Svensson assente per infortunio), Letschert, Martins Indi, Wjndal; Midtsjö, Koopmeiners; de Wit; Stengs, Boadu, Karlsson.

