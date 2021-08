Gli avversari. L’entusiasmo del ritorno in Serie A, l’unica vera arma del Venezia

Nella prima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta allo stadio Maradona il neopromosso Venezia.

Il Venezia manca dalla Serie A dal campionato 2001-2002 e l’ultima gara giocata nel massimo campionato risale alla sconfitta in trasferta con il Parma del 5 maggio 2002.

Nello scorso campionato il Venezia si è classificato al 5° posto nel campionato di Serie B ha ha conquistato la promozione in Serie A dopo aver vinto i play-off battendo prima il Chievo, poi il Lecce e infine il Cittadella.

Il Venezia dalla scorsa stagione è allenato da Paolo Zanetti che proprio contro il Napoli fa il suo esordio in Serie A.

Zanetti è un fautore del calcio propositivo e alterna il 4-3-3, modulo preferito, al rombo con un vertice basso e uno alto tra la difesa e i due attaccanti.

Il Venezia di Zanetti in Serie B ha sfruttato molto gli inserimenti degli esterni difensivi e puntando molto sugli esterni di attacco per attaccare gli spazi alle spalle della difesa avversaria.

Non è da escludere che almeno contro le big della Serie A, Zanetti possa rivedere il proprio credo calcistico e adottare un modulo più prudente come già fatto in alcuni match importanti della scorsa stagione passando al 4-4-2.

In ogni caso, senza girarci troppo intorno, il Napoli dovrebbe avere vita facile contro i lagunari che hanno nell’entusiasmo del ritorno in Serie A l’unica vera arma da mettere in campo contro gli azzurri al Maradona.

