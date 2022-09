Gli avversari. Lo Spezia, una ‘bestia nera’ che va assolutamente domata

Nella sesta giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona.

Lo Spezia ha chiuso lo scorso campionato proprio con la sconfitta casalinga per 0-3 con il Napoli dopo aver conquistato una tranquilla salvezza.

In questa stagione, dopo aver conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia battendo in casa il Como 1-0, ha iniziato con il piede giusto il cammino casalingo in casa con 1 vittoria (1-0 con l’Empoli) e 2 pareggi (entrambi per 2-2 con Sassuolo e Bologna). Complice anche un calendario difficile lo Spezia ha perso entrambe le trasferte senza segnare neanche un gol (3-0 con l’Inter e 2-0 con la Juventus).

Rispetto allo scorso campionato lo Spezia ha cambiato allenatore passando da Thiago Motta a Luca Gotti e ha ceduto due punti fondamentali del suo bel campionato: il portiere Provedel e il centrocampista Maggiore.

Lo Spezia si presenta al Maradona senza il giovane Maldini in attacco, con Ampadu alla sua prima volta con gli spezzini e Strelec recuperato in extremis.

Gotti schiera la squadra con il 3-5-2 iniziale che si trasforma in 5-4-1 in fase di non possesso con i due esterni di centrocampo che giocano a tutta fascia coprendo la zona laterale anche in fase di attacco. La fase offensiva si fa forte degli inserimenti dal centrocampo di Bastoni e Kovalenko.

I veri punti di forza degli ‘aquilotti’ sono l’asfissiante marcatura a uomo e la capacità di ripartire in velocità appena riconquistata palla.

Ma lo Spezia prova a spaventare il Napoli con quel ruolo di ‘bestia nera’ che l’ha vista finora sempre vincente al Maradona nei precedenti in Serie A.

Questo il probabile undici iniziale che potrebbe schierare Gotti contro il Napoli:

